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05 августа 2026 в 09:36

«Позор вам»: глава Пентагона ответил на сообщения о нехватке ракет у США

Хегсет опроверг сообщения СМИ о критическом сокращении запасов ракет у США

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: AdMedia/Global Look Press
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Министр войны США Пит Хегсет назвал ложной публикацию CNN о том, что армия страны за пять месяцев войны с Ираном израсходовала почти 80% ракет-перехватчиков THAAD и около половины ракет Patriot. В социальной сети он написал, что заголовок телеканала не соответствует действительности, и вновь обвинил американские СМИ в распространении недостоверной информации.

Этот заголовок не соответствует действительности, CNN. Позор вам, — заявил Хегсет.

CNN со ссылкой на источники в Пентагоне до этого сообщил о критическом сокращении запасов, а Reuters писал, что армия США израсходовала «практически все» высокоточные ракеты ATACMS и PrSM, а также почти половину мирового запаса Tomahawk. В ответ Белый дом распространил заявление президента Дональда Трампа о том, что США обладают гораздо большим количеством боеприпасов, чем любая другая страна.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о нехватке ракет ПВО не помогут наладить поставки западными странами. По его словам, несмотря на обещания, никто не хочет делиться ракетами с Киевом.

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Иран
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