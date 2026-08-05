«Позор вам»: глава Пентагона ответил на сообщения о нехватке ракет у США Хегсет опроверг сообщения СМИ о критическом сокращении запасов ракет у США

Министр войны США Пит Хегсет назвал ложной публикацию CNN о том, что армия страны за пять месяцев войны с Ираном израсходовала почти 80% ракет-перехватчиков THAAD и около половины ракет Patriot. В социальной сети он написал, что заголовок телеканала не соответствует действительности, и вновь обвинил американские СМИ в распространении недостоверной информации.

Этот заголовок не соответствует действительности, CNN. Позор вам, — заявил Хегсет.

CNN со ссылкой на источники в Пентагоне до этого сообщил о критическом сокращении запасов, а Reuters писал, что армия США израсходовала «практически все» высокоточные ракеты ATACMS и PrSM, а также почти половину мирового запаса Tomahawk. В ответ Белый дом распространил заявление президента Дональда Трампа о том, что США обладают гораздо большим количеством боеприпасов, чем любая другая страна.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о нехватке ракет ПВО не помогут наладить поставки западными странами. По его словам, несмотря на обещания, никто не хочет делиться ракетами с Киевом.