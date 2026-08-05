Самокатчик разбил губу девушке после замечания об опасной езде Самокатчик в маске напал на девушку после конфликта в Красноярске

В Красноярске самокатчик в маске ударил кулаком девушку, которая вместе с подругами сделала ему замечание после опасной езды, рассказала Telegram-каналу «112» пострадавшая Влада. По ее словам, ночью на набережной на улице Калинина несколько самокатчиков едва не сбили компанию девушек. После замечания между ними возник конфликт.

Влада начала снимать происходящее на телефон и записывать номера самокатов, после чего один из молодых людей напал на нее и разбил ей губу. Пострадавшие обратились в полицию и надеются, что нападавших найдут.

Ранее в Крыму возбудили уголовное дело против мужчины, который избил супругу и толкнул ее в огонь. По данным следствия, перед этим подозреваемый облил женщину бензином. Конфликт произошел в одном из домов Симферопольского района во время бытовой ссоры. Находившийся в состоянии опьянения мужчина ударил жену по лицу, после чего вынес из спальни матрас, облил его бензином и поджег.

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