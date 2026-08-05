Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 августа 2026 в 10:24

Самокатчик разбил губу девушке после замечания об опасной езде

Самокатчик в маске напал на девушку после конфликта в Красноярске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Красноярске самокатчик в маске ударил кулаком девушку, которая вместе с подругами сделала ему замечание после опасной езды, рассказала Telegram-каналу «112» пострадавшая Влада. По ее словам, ночью на набережной на улице Калинина несколько самокатчиков едва не сбили компанию девушек. После замечания между ними возник конфликт.

Влада начала снимать происходящее на телефон и записывать номера самокатов, после чего один из молодых людей напал на нее и разбил ей губу. Пострадавшие обратились в полицию и надеются, что нападавших найдут.

Ранее в Крыму возбудили уголовное дело против мужчины, который избил супругу и толкнул ее в огонь. По данным следствия, перед этим подозреваемый облил женщину бензином. Конфликт произошел в одном из домов Симферопольского района во время бытовой ссоры. Находившийся в состоянии опьянения мужчина ударил жену по лицу, после чего вынес из спальни матрас, облил его бензином и поджег.

Между тем стало известно, что полиция Санкт-Петербурга разыскивает мужчину, который выбросил стеклянную бутылку из окна пятого этажа на голову 17-летней девушки. Инцидент произошел утром 27 июля у дома № 24 на проспекте Просвещения в Выборгском районе.

Регионы
Красноярск
нападения
электросамокаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Травматолог назвал распространенную ошибку при обработке ран
Медведчук заявил, что Евросоюз финансирует свой развал
Вайкуле выставила особняк в Латвии с огромной скидкой
Стало известно, что грозит пассажирам с чемоданными-матрешками
Бойцы ВС России проявили смекалку для разведки на фронте
Наступление ВС РФ на Запорожье 5 августа: последние новости, заход в Орехов
Овчинский: в Москве открыли инсталляции к 70-летию Дня строителя
Юрист рассказала, в каких случаях за курение в доме грозит штраф
Штат ВС России увеличен на 27 тыс. человек
Гастроэнтеролог объяснил, как протекает циклоспороз
ВОЗ предупредила о клещах из-за опасного вируса Бурбон
Эксперт по фитнесу ответил, реально ли расслабиться на йоге со стрельбой
«Руки и ноги были связаны»: в Малайзии нашли тело известного бизнесмена
Удары по Украине сегодня, 5 августа: какие цели ВСУ поражены, последствия
Самокатчик разбил губу девушке после замечания об опасной езде
Россиянин рассказал, как собирался поджечь военкомат
Стало известно, как изменятся цены на продукты из-за закона о мониторинге
Россиянам перечислили рекомендуемые внеклассные занятия
Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: последние новости, главные события
«Вплоть до казни»: мать убитых в Таиланде россиян о наказании для виновных
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.