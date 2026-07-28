Полиция разыскивает хулигана, сбросившего бутылку из окна на девушку В Петербурге ищут мужчину, сбросившего бутылку на голову 17-летней девушки

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мужчину, выбросившего стеклянную бутылку из окна пятого этажа на голову 17-летней девушки, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести. Инцидент произошел утром в понедельник, 27 июля, у дома № 24 на проспекте Просвещения в Выборгском районе.

Сотрудниками полиции, прибывшими на место, установлено, что неизвестный сбросил на 17-летнюю девочку стеклянную бутылку, предположительно, с пятого этажа. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Уфе голый мужчина разбил молотком несколько машин, бегая по дворам. Очевидцы скрутили его до приезда скорой, он лежал на земле со связанными руками и выкрикивал различные фразы.

До этого росгвардейцы Санкт-Петербурга задержали 35-летнего мойщика посуды. Мужчину подозревают в избиении 72-летнего туриста из Оренбурга за сделанное замечание. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Инцидент произошел на Казанской улице утром 21 июля.