В Польше высказались о претензиях на территорию Украины

В Польше высказались о претензиях на территорию Украины Представитель МИД Польши Вевюр: у Польши нет претензий на территорию Украины

Польша не имеет претензий на территорию Украины, написал в своем аккаунте в соцсети X пресс-секретарь иностранного МИД Мацей Вевюр. По его словам, государство полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет своего южно-восточного соседа.

Польша не имела, не имеет и не будет иметь территориальных претензий к Украине. Наша позиция неизменна: мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, — заявил представитель дипведомства.

Вевюр также добавил, что подобные слухи распространяют геополитические противники союза. С его слов, с помощью спекуляций они хотят спровоцировать конфликт между союзниками.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли. Он отметил, что исторически все встанет на свои места и Польша, Венгрия, Румыния получат обратно свои бывшие территории.

Кроме этого, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украину «стирают ластиком с лица земли». Она обратила внимание, что Россия борется не с украинским народом.