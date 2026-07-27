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27 июля 2026 в 20:29

«Стирают Украину»: Захарова предупредила о намерениях политиков-лжецов

Захарова: Украину буквально стирают ластиком с лица земли

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Украину буквально «стирают ластиком с лица земли», предупредила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат обратила внимание на, что Украина оказалась в руках политиков, которые обманули народ. Захарова подчеркнула, что Россия «борется не с украинским народом, а с теми, кто борется с ней руками Украины», передает ТАСС.

И, главное, их обманывают до сих пор. Понятное дело, что просто стирают Украину ластиком с лица земли, чтобы не было славян, чтобы не было людей, которые братскими народами были и с русскими, с белорусами, с молдаванами и со всеми другими, чтобы была лишь зияющая рана, — пояснила она.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими ВМФ в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге допустил, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли. Глава государства упомянул часть территорий, которые принадлежали Польше, Венгрии, Румынии.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что анонсирование реформы системы мобилизации на Украине — это обман населения, изменения настолько же реалистичны, как и прилет инопланетян. Дипломат также высмеял слова экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, который пообещал приток иностранных наемников за деньги союзников и выпуск роботизированных комплексов.

Власть
Мария Захарова
Украина
Киев
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