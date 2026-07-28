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28 июля 2026 в 12:24

Влетевший в дерево автобус с грудными детьми попал на видео

В Сети появились кадры с автобусом, влетевшим на скорости в дерево в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с автобусом, который влетел в дерево на улице Академика Миллионщикова на юге Москвы. Пострадали 17 человек, в том числе двое грудных детей.

По предварительным данным, водителю стало плохо во время движения. Он потерял управление, после чего автобус врезался в дерево напротив больницы имени Юдина. Всех пострадавших госпитализировали. На месте работают оперативные службы.

Ситуация находится на личном контроле у генерального директора ГУП «Мосгортранс» Н. А. Асаула. В настоящее время связываемся с пострадавшими, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат, — сообщили в дептрансе.

Ранее четыре человека погибли в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Тульской области. Авария произошла на 299-м километре автодороги, где лоб в лоб столкнулись грузовик Ford Cargo и легковушка Hyundai Sonata.

До этого восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. Водитель не справился с управлением, и транспортное средство оказалось в кювете.

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