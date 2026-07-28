Путин проведет встречу с Матвиенко в Кремле

Президент России Владимир Путин встретится со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко во вторник, 28 июля, сообщил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, глава государства продолжает контакты с руководителями палат парламента.

Сегодня Путин примет председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко, — сказал Песков.

Ранее Путин назвал весомым вклад всех фракций Госдумы уходящего VIII созыва. На встрече в Кремле с депутатами он подчеркнул участие Коммунистической партии РФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Новых людей» и «Единой России».

Путин также заявил, что депутаты Госдумы VIII созыва полностью оправдали статус народных представителей. Он отметил, что парламентарии оперативно принимали законы для армии, экономики и социальной сферы. Даже в непростых условиях депутаты действовали профессионально.

Кроме того, глава государства отмечал, что именно на «Единой России» лежит особая ответственность. Он обратил внимание, что статус партии большинства накладывает на нее большие обязательства за организацию законодательного процесса.