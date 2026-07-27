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27 июля 2026 в 16:28

Путин оценил вклад всех фракций Госдумы уходящего созыва

Путин назвал весомым вклад всех фракций Госдумы уходящего созыва

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин назвал весомым вклад всех фракций Госдумы уходящего VIII созыва. На встрече в Кремле с депутатами он подчеркнул участие Коммунистической партии РФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Новых людей» и «Единой России». Трансляция шла на сайте нижней палаты парламента.

Весомый вклад здесь внесли все депутаты, все фракции Государственной думы — Коммунистическая партия РФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и, конечно, «Единая Россия» — партия парламентского большинства, — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства отмечал, что именно на «Единой России» лежит особая ответственность. Он обратил внимание, что статус партии большинства накладывает на нее большие обязательства за организацию законодательного процесса.

Путин также заявил, что депутаты Госдумы VIII созыва полностью оправдали статус народных представителей. Он отметил, что парламентарии оперативно принимали законы для армии, экономики и социальной сферы. Даже в непростых условиях депутаты действовали профессионально.

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