СК взял на контроль дело по атаке ВСУ на автобус в ДНР

СК взял на контроль дело по атаке ВСУ на автобус в ДНР СК завел уголовное дело о теракте после удара украинских БПЛА по автобусу в ДНР

Следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на автобус в Донецкой Народной Республике, сообщила ТАСС официальный представитель СК России Светлана Петренко. В результате удара пострадали четыре человека. Им оказывается медицинская помощь.

Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте по факту атаки ВФУ на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу в Горловке ДНР. Как уточнил глава местной администрации Иван Приходько, мирные жители получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, украинская армия ударила по рейсовому автобусу в городе Шебекино в Белгородской области. Врио региона Александр Шуваев отметил, что 19 человек пострадали. Большая часть получила травмы среднего уха.

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