Течение горной реки унесло двоих россиян в море Течение смыло двух мужчин в Черное море при переходе реки Псезуапсе

В Сочи течение горной реки Псезуапсе унесло в Черное море двоих мужчин, пытавшихся перейти водоем вброд, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС. Инцидент произошел 27 июля. Спасатели обнаружили тело одного из них в акватории, реанимационные мероприятия не помогли — врачи констатировали смерть.

27 июля при переходе вброд горной реки Псезуапсе течением и волной смыло в море двух человек. Спасатели обнаружили утонувшего туриста в акватории Черного моря, эвакуировав его на берег, спасатели проводили реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи. К сожалению, врачи констатировали смерть мужчины, — следует из сообщения.

Поиски второго пропавшего продолжаются. Сегодня утром, 28 июля, из базы Лазаревского подразделения вышел катер МЧС России для обследования акватории.

Ранее на реке Исеть в Свердловской области опрокинулись пять лодок во время сплава. Один человек погиб, еще трое были унесены течением. Предварительно установлено, что у погибшего мужчины не было спасательного жилета.