Массовый налет на Москву, удары по автобусам: как ВСУ атакуют РФ 28 июля

Массовый налет на Москву, удары по автобусам: как ВСУ атакуют РФ 28 июля

В ночь на 28 июля над территорией России сбили свыше 350 украинских беспилотников. В Чехове обломки дрона попали в многоквартирный дом. В Белгородской области и Горловке украинские военные ударили по пассажирским автобусам, есть пострадавшие. В Белгороде мужчина готовил покушение на сотрудника военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию 28 июля, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 356 беспилотников ВСУ над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись 14 регионов страны. Средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями. Кроме того, дроны были уничтожены над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

В период с 20:30 27 июля до 06:30 28-го числа силы противовоздушной обороны отразили атаку более 390 беспилотников, летевших в направлении Московского региона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большую часть летательных аппаратов нейтрализовали на дальних подступах. О пострадавших не сообщается.

«81 вражеский БПЛА уничтожен на подлете к Москве», — говорится в заявлении.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московский регион, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом на Земской улице. Еще один беспилотник упал на открытую площадку, где загорелись шины. Пожар оперативно ликвидируют, отметил губернатор. В деревне Ваулово загорелся частный дом, а в СНТ «Ромашкино» обломки БПЛА повредили дачу. По предварительным данным, пострадавших нет, добавил он.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Часть населенных пунктов на востоке Крыма осталась без электроснабжения после атак ВСУ на объекты энергетики, сообщили в ГУП «Крымэнерго». В пресс-службе предприятия подтвердили, что обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной.

Кто погиб и пострадал в результате атак ВСУ на российские регионы

В Рязанской области в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом пострадал один человек, сообщил губернатор Павел Малков. В ночь на 28 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионом четыре вражеских БПЛА.

«В Сасовском округе повреждена опора линии электропередачи. Осколки беспилотника попали в многоквартирный дом, повреждена часть квартир», — отметил губернатор.

Кроме того, в регионе были зафиксированы повреждения объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры. В Касимовском и Клепиковском округах противник нанес урон водонапорной башне, вышке сотовой связи и линиям электропередачи.

В Брянской области в результате ударов ВСУ по трем районам пострадали три человека, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. Все раненые получили необходимую медицинскую помощь.

«В Стародубском районе в результате атаки БПЛА на предприятие ранена женщина. В Климовском районе от удара дрона пострадал мужчина. В Унечском районе беспилотник ударил по автопоезду — ранен мужчина», — уточнил Ковальчук.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Шебекино, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. По предварительной информации, обошлось без погибших, однако 19 человек пострадали.

«18 из них оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ. 15 граждан получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы (контузия. — NEWS.ru). По оценке медиков, шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — сообщил Шуваев.

Вооруженные силы Украины атаковали группу мирных жителей во время гуманитарной операции по эвакуации из Константиновки в ДНР, рассказали журналистам в пресс-центре группировки войск «Южная». Удар был нанесен с использованием FPV-дронов в тот момент, когда люди покидали опасную зону.

Уточняется, что российские военнослужащие эвакуировали группу из пяти взрослых и двух подростков. В результате атаки два человека получили ранения. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, после чего эвакуация продолжилась.

Украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу в Горловке, сообщил глава местной администрации Иван Приходько. В результате пострадали пять человек, подчеркнул он.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал кадры последствий атаки ВСУ на многоквартирный дом в Курске.

«К счастью, в момент удара в квартире, куда влетел БПЛА, никто не находился, обошлось без пострадавших», — сообщил он.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как ВСУ пытались обмануть российских бойцов

В ходе боев за населенный пункт Белицкое в ДНР украинские военные притворились, что намерены сдаться в плен, чтобы неожиданно открыть огонь по российским бойцам, рассказал журналистам командир штурмового взвода 110-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным Гришаев.

«Один человек выходил с поднятыми руками, а другой, который шел за ним, — уже с автоматом», — уточнил он.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский боец вовремя заметил хитрость, после чего началась короткая перестрелка. Штурмовики отошли на безопасные позиции и применили ответный отвлекающий маневр. Под прикрытием двое бойцов скрытно подобрались к позиции противника с противотанковыми минами ТМ. В ходе решительных действий российских военных опорный пункт с солдатами ВСУ был полностью уничтожен.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

В Белгороде задержали агента Службы безопасности Украины

В Белгороде силовики предотвратили теракт в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По информации ведомства, был задержан 63-летний агент Службы безопасности Украины.

Уточняется, что мужчина прошел подготовку в Киеве, где его обучили организации тайников, наружному наблюдению и обращению со взрывчаткой. Согласно замыслу кураторов, злоумышленник должен был подорвать автомобиль сотрудника ВГА. Он достал из тайника компоненты двух самодельных взрывных устройств и хранил их в подсобном помещении у себя дома.

Задержанный дал признательные показания, сообщили в ЦОС.

«Прибыл в город Белгород, где осуществил подбор контейнеров из определенной точки, в которой находились компоненты бомбы, которые я должен был собрать и заложить в автомобиль», — сообщил задержанный.

Жителя Калужской области заподозрили в подготовке терактов и госизмене

Против жителя Калужской области, который связался с украинскими формированиями и планировал передать ВСУ беспилотники, возбудили уголовное дело о госизмене и организации террористической деятельности, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ.

ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ведомстве отметили, что мужчина самостоятельно вышел на связь с украинскими кураторами. Он заявил о готовности передать противнику беспилотные летательные аппараты, а также содействовать организации диверсионных акций в Калужской области. Кроме того, подозреваемый производил фотосъемку объектов военной инфраструктуры и собирал БПЛА для разведывательной деятельности.

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