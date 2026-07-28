Россиянин связался с ВСУ и оказался под следствием за подготовку терактов

Россиянин связался с ВСУ и оказался под следствием за подготовку терактов Жителя Калужской области заподозрили в подготовке терактов и госизмене

Против жителя Калужской области, который связался с украинскими формированиями и планировал передать ВСУ беспилотники, возбуждено уголовное дело о госизмене и организации террористической деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ. Следствие ведется по нескольким статьям УК.

Следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ст. 275 УК РФ (государственная измена), — сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве сообщили, что мужчина самостоятельно вышел на связь с украинскими кураторами и заявил о готовности передать ВСУ беспилотные летательные аппараты, а также содействовать организации диверсионных акций на территории Калужской области. Кроме того, он производил фотосъемку объектов военной инфраструктуры и собирал БПЛА для разведывательной деятельности.

Ранее сообщалось о задержании в Крыму двух россиян, которые собирали данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации по заданию украинских спецслужб. Также злоумышленники фиксировали последствия ударов ВСУ.