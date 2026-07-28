ВСУ атаковали мирных жителей во время эвакуации из Константиновки

ВСУ атаковали мирных жителей во время эвакуации из Константиновки

Вооруженные силы Украины атаковали группу мирных жителей во время гуманитарной операции по эвакуации из Константиновки в ДНР, рассказали пресс-центре группировки войск «Южная» РИА Новости. Удар был нанесен с использованием FPV-дронов в тот момент, когда люди уже покидали опасную зону.

Когда группа мирных жителей уже покидала опасную зону, украинские военнослужащие применили по беззащитным людям FPV-дроны. Целью удара стали не позиции российских войск, а именно мирные граждане Константиновки, — сообщили в пресс-центре.

Уточняется, что российские военнослужащие эвакуировали группу из пяти взрослых и двух подростков. В результате атаки ранения получили два человека. По информации группировки, пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, после чего эвакуация была продолжена.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» освободила село Ивашкино в Харьковской области. Это произошло после боев, в ходе которых солдаты ВСУ из 129-й отдельной механизированной бригады были выбиты из населенного пункта. Также ВС РФ освободили Захаровку.