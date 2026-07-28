Вооруженные силы Украины атаковали группу мирных жителей во время гуманитарной операции по эвакуации из Константиновки в ДНР, рассказали пресс-центре группировки войск «Южная» РИА Новости. Удар был нанесен с использованием FPV-дронов в тот момент, когда люди уже покидали опасную зону.
Когда группа мирных жителей уже покидала опасную зону, украинские военнослужащие применили по беззащитным людям FPV-дроны. Целью удара стали не позиции российских войск, а именно мирные граждане Константиновки, — сообщили в пресс-центре.
Уточняется, что российские военнослужащие эвакуировали группу из пяти взрослых и двух подростков. В результате атаки ранения получили два человека. По информации группировки, пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, после чего эвакуация была продолжена.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» освободила село Ивашкино в Харьковской области. Это произошло после боев, в ходе которых солдаты ВСУ из 129-й отдельной механизированной бригады были выбиты из населенного пункта. Также ВС РФ освободили Захаровку.