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28 июля 2026 в 00:49

ВСУ атаковали мирных жителей во время эвакуации из Константиновки

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вооруженные силы Украины атаковали группу мирных жителей во время гуманитарной операции по эвакуации из Константиновки в ДНР, рассказали пресс-центре группировки войск «Южная» РИА Новости. Удар был нанесен с использованием FPV-дронов в тот момент, когда люди уже покидали опасную зону.

Когда группа мирных жителей уже покидала опасную зону, украинские военнослужащие применили по беззащитным людям FPV-дроны. Целью удара стали не позиции российских войск, а именно мирные граждане Константиновки, — сообщили в пресс-центре.

Уточняется, что российские военнослужащие эвакуировали группу из пяти взрослых и двух подростков. В результате атаки ранения получили два человека. По информации группировки, пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, после чего эвакуация была продолжена.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» освободила село Ивашкино в Харьковской области. Это произошло после боев, в ходе которых солдаты ВСУ из 129-й отдельной механизированной бригады были выбиты из населенного пункта. Также ВС РФ освободили Захаровку.

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