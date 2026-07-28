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28 июля 2026 в 06:01

БПЛА атаковали многоквартирный дом в Подмосковье

Воробьев: беспилотник повредил многоквартирный дом в подмосковном Чехове

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московский регион, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. В Чехове один из БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Земской.

В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской. На месте работают все экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется, — написал Воробьев.

Еще один беспилотник упал на открытую площадку, где загорелись шины, пожар оперативно ликвидируют, отметил губернатор. В деревне Ваулово загорелся частный дом, а в СНТ «Ромашкино» обломки БПЛА повредили дачу, при этом, по предварительным данным, пострадавших нет, добавил он.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил: силы ПВО Минобороны России за ночь перехватили и уничтожили 45 вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По его словам, на местах падения обломков работают все необходимые специалисты экстренных служб.

До этого четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения.

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