Разбили ключевой узел обороны ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 28 июля

Артиллеристы и операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили узел обороны ВСУ и пункты управления беспилотной авиацией в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Во время разведки были выявлены укрытия, огневые позиции и места размещения личного состава, после чего координаты передали операторам FPV-дронов, отметили в ведомстве. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 28 июля?

ВС РФ уничтожили узел обороны ВСУ в Запорожской области

«В ходе разведки были установлены укрытия, огневые точки и места размещения личного состава противника. Координаты обнаруженных целей были переданы операторам ударных БПЛА группировки „Восток“. Последовательными ударами FPV-дронов был уничтожен узел обороны ВСУ, включавший более десяти опорных пунктов, оборудованных укрытий и огневых позиций, а также находившийся внутри личный состав», — сказано в материале.

В ведомстве добавили, что пункты управления беспилотниками были обнаружены в ходе воздушного мониторинга, после чего координаты передали расчетам самоходных гаубиц «Гиацинт-С». По данным Минобороны, в результате удара были уничтожены пункты управления БПЛА, антенны, ретрансляторы, оборудование связи, а также операторы и инженеры подразделений беспилотной авиации ВСУ.

В Минобороны РФ раскрыли подвиг связиста российской армии на передовой

Младший сержант ВС РФ Кирилл Сухов под огнем противника восстановил поврежденные линии связи командного пункта батальона, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Благодаря его действиям удалось сохранить устойчивое управление подразделениями при обороне позиций.

«Связистам в кратчайшие сроки удалось восстановить разрывы линий, произвести замену вышедших из строя блоков и агрегатов, восстановить поврежденные стационарные и временные сооружения, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями мотострелкового батальона при обороне позиций и отразить атаку противника», — сказано в сообщении.

В министерстве также отметили действия ефрейтора Абдуллы Ахсанова, который в составе расчета разведывательного БПЛА обнаружил пункт управления и запуска ударных беспилотников ВСУ. После передачи координат российская артиллерия нанесла удар по объекту, уничтожив его и снизив боевой потенциал противника на этом направлении.

ВС РФ после освобождения Торского вклинились в оборону ВСУ

Освобождение населенного пункта Торское в ДНР позволило российским военнослужащим продвинуться в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Дружковском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. После перехода Торского под контроль российских войск образовался трехкилометровый выступ в обороне противника.

«С освобождением населенного пункта Торское наши военнослужащие вбили трехкилометровый клин в оборону противника на Дружковском направлении, что значительно осложнило оперативно-тактическую обстановку для украинских бойцов на данном направлении», — сказал Марочко.

Российские танкисты уничтожили позиции ВСУ и сорвали контратаку

Экипаж танка Т-80БВМ 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» сорвал контратаку ВСУ на Добропольском направлении, сообщили Минобороны РФ. Во время воздушной разведки было выявлено передвижение украинских военных и их сосредоточение в блиндажах, расположенных в лесополосе возле передовых позиций.

После получения точных координат от операторов разведывательных беспилотников танкисты навели боевую машину на цель и выполнили серию выстрелов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции. Каждый выстрел корректировался с воздуха. Это позволило сократить расход боеприпасов и обеспечить эффективное поражение целей, уточнили в МО РФ.

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