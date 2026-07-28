ВС РФ после освобождения Торского вклинились в оборону ВСУ Марочко: после освобождения Торского ВС РФ вбили клин в оборону ВСУ

Освобождение населенного пункта Торское в ДНР позволило российским военнослужащим продвинуться в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Дружковском направлении, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. После перехода Торского под контроль российских войск образовался трехкилометровый выступ в обороне противника.

С освобождением населенного пункта Торское наши военнослужащие вбили трехкилометровый клин в оборону противника на Дружковском направлении, что значительно осложнило оперативно-тактическую обстановку для украинских бойцов на данном направлении, — сказал Марочко.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ несут потери на передовой, из-за чего Украина вынуждена атаковать гражданские объекты. По его словам, российские вооруженные силы успешно наступают на всех участках фронта.

До этого сообщалось, что в Брянской области два мирных жителя пострадали от атак украинских беспилотников. В селе Старый Ропск Климовского района дрон атаковал проезжающий автомобиль, ранив одного пассажира. В селе Понуровка Стародубского района дрон ударил по тракторному стану, ранив местного жителя.