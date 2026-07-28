ВСУ лишились ключевого узла обороны в Запорожской области Минобороны РФ сообщило об уничтожении узла обороны ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы и операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили узел обороны ВСУ и пункты управления беспилотной авиацией в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Во время разведки были выявлены укрытия, огневые позиции и места размещения личного состава, после чего координаты передали операторам FPV-дронов, отметили в ведомстве.

В ходе разведки были установлены укрытия, огневые точки и места размещения личного состава противника. Координаты обнаруженных целей были переданы операторам ударных БПЛА группировки «Восток». Последовательными ударами FPV-дронов был уничтожен узел обороны ВСУ, включавший более десяти опорных пунктов, оборудованных укрытий и огневых позиций, а также находившийся внутри личный состав, — сказано в материале.

В ведомстве добавили, что пункты управления беспилотниками были обнаружены в ходе воздушного мониторинга, после чего координаты передали расчетам самоходных гаубиц «Гиацинт-С». По данным Минобороны, в результате удара были уничтожены пункты управления БПЛА, антенны, ретрансляторы, оборудование связи, а также операторы и инженеры подразделений беспилотной авиации ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили: младший сержант ВС РФ Кирилл Сухов под огнем противника восстановил поврежденные линии связи командного пункта батальона. Благодаря его действиям удалось сохранить устойчивое управление подразделениями при обороне позиций.