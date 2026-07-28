Российские танкисты уничтожили позиции ВСУ и сорвали контратаку Минобороны РФ сообщило о срыве контратаки ВСУ на Добропольском направлении

Экипаж танка Т-80БВМ 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» сорвал контратаку ВСУ на Добропольском направлении, сообщили Минобороны РФ. Во время воздушной разведки было выявлено передвижение украинских военных и их сосредоточение в блиндажах, расположенных в лесополосе возле передовых позиций.

После получения точных координат от операторов разведывательных беспилотников танкисты навели боевую машину на цель и выполнили серию выстрелов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции. Каждый выстрел корректировался с воздуха. Это позволило сократить расход боеприпасов и обеспечить эффективное поражение целей.

Ранее артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ уничтожили два пункта управления украинскими беспилотниками в населенном пункте Алексеево-Дружковка недалеко от Константиновки в ДНР. Цели для удара были обнаружены операторами разведывательных дронов во время воздушного наблюдения.

До этого командир роты 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Грек заявил, что российские войска полностью контролировали территорию Константиновки с воздуха. Он отметил, что противнику не дают возможности продвигаться, а радиогоризонт ограничивал массовое применение ВСУ FPV-дронов на радиоуправлении.