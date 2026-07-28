Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 05:41

Российские танкисты уничтожили позиции ВСУ и сорвали контратаку

Минобороны РФ сообщило о срыве контратаки ВСУ на Добропольском направлении

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Экипаж танка Т-80БВМ 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» сорвал контратаку ВСУ на Добропольском направлении, сообщили Минобороны РФ. Во время воздушной разведки было выявлено передвижение украинских военных и их сосредоточение в блиндажах, расположенных в лесополосе возле передовых позиций.

После получения точных координат от операторов разведывательных беспилотников танкисты навели боевую машину на цель и выполнили серию выстрелов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции. Каждый выстрел корректировался с воздуха. Это позволило сократить расход боеприпасов и обеспечить эффективное поражение целей.

Ранее артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ уничтожили два пункта управления украинскими беспилотниками в населенном пункте Алексеево-Дружковка недалеко от Константиновки в ДНР. Цели для удара были обнаружены операторами разведывательных дронов во время воздушного наблюдения.

До этого командир роты 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Грек заявил, что российские войска полностью контролировали территорию Константиновки с воздуха. Он отметил, что противнику не дают возможности продвигаться, а радиогоризонт ограничивал массовое применение ВСУ FPV-дронов на радиоуправлении.

Европа
Украина
Россия
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 июля
Российские танкисты уничтожили позиции ВСУ и сорвали контратаку
ВСУ лишились ключевого узла обороны в Запорожской области
Мирошник раскрыл ложь Украины после обмена телами с РФ
Названы города, куда стремятся большинство абитуриентов России
Стоматолог объяснила, чем опасен запущенный кариес
Число сбитых над Москвой дронов увеличилось
Стали известны показания Стаса Намина по делу его пасынка
Как закрыть ипотеку досрочно: максимально выгодно, без штрафов и переплат
В Домодедово ввели новые ограничения на работу аэропорта
Силы ПВО уничтожили 22 летевших на Москву дрона ВСУ
В Анталье прокомментировали ситуацию с вирусом Коксаки
Стало известно, какой МРОТ предложили установить в России
ВС РФ после освобождения Торского вклинились в оборону ВСУ
Завтрак без лактозы: топ-5 доступных продуктов на замену молоку
Росавиация сообщила о новом режиме работы двух аэропортов Москвы
Дело Лерчек о незаконных валютных операциях передали другому судье
Лерчек могут перевести под домашний арест
«С помощью страха»: в Финляндии начали иначе смотреть на НАТО
Во Владивостоке погиб президент и главный тренер «Динамо» Эдуард Сандлер
Дальше
Самое популярное
Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.