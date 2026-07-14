Артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ уничтожили два пункта управления украинскими беспилотниками в населенном пункте Алексеево-Дружковка недалеко от Константиновки в ДНР, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Цели для удара были обнаружены операторами разведывательных дронов во время воздушного наблюдения, отметили в ведомстве.

Артиллеристы Южной группировки войск продолжают наносить точные удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, которые пытаются организовать противодействие российским штурмовым подразделениям в Константиновке. В ходе воздушного наблюдения операторы разведывательных дронов обнаружили в населенном пункте Алексеево-Дружковка два пункта управления БПЛА ВСУ, — сказано в сообщении.

Артиллеристы 17-й артиллерийской бригады нанесли несколько успешных ударов по выявленным укрытиям. Также операторы беспилотных систем Южной группировки уничтожили четыре наземных робототехнических комплекса противника в районах Дружковки и Кондратовки.

Ранее военнослужащий группировки «Запад» с позывным Доллар заявил, что ВСУ практически перестали применять артиллерию в контрбатарейной борьбе на Краснолиманском направлении. По его словам, украинские подразделения теперь в основном используют беспилотники.