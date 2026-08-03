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03 августа 2026 в 08:45

Во Владимирской области озвучили последствия атаки дронов ВСУ

Мужчина пострадал в результате атаки дронов ВСУ на склад под Владимиром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мужчина пострадал в Собинском округе Владимирской области в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины по складскому объекту, сообщил в МАКСе губернатор региона Александр Авдеев. По словам главы области, угрозы для жизни пострадавшего нет, его госпитализировали.

В результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе пострадал молодой мужчина: повреждение в области головы. По предварительным данным, без серьезных последствий. Сейчас его на скорой доставляют в БСМП, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что несколько жителей многоэтажки в Саратовской области пострадали в результате атаки беспилотника. Все раненые получили квалифицированную медпомощь, однако данные о числе пострадавших и тяжести их травм пока не раскрываются.

Кроме того, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что медики продолжают лечение двух девочек, раненных при атаке украинского дрона на детскую площадку в Белгородской области. По предварительной оценке, их состояние оценивается как средней тяжести.

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