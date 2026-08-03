Синоптик предупредил москвичей о влиянии барического гребня Синоптик Леус: в Москве 3 августа ожидается солнечная и сухая погода

Солнечная и сухая погода ожидается в Москве в понедельник, 3 августа, заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, столица будет ощущать влияние усиливающегося с запада барического гребня.

Он сформирует в регионе преимущественно солнечную и сухую, антициклональную погоду, с температурой, соответствующей климатической норме первых дней августа, — отметил синоптик.

Так, столбики уличных термометров покажут до +24–26 градусов, по области — от +22 до +27 градусов. Северо-западный ветер подует со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы, резюмировал Леус.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве в августе ожидается примерно на один градус выше климатической нормы, однако жары в течение месяца не прогнозируется. Количество осадков будет близким к норме, дожди распределятся по территории города равномерно.

До этого начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев заявил, что резкого похолодания до +20 градусов в Москве на этой неделе не ожидается. Температура начнет снижаться, но останется выше климатической нормы на 1–2 градуса, уточнил эксперт.