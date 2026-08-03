Пушилин раскрыл значение освобождения поселка Стенки

ВС России освободили населенный пункт Стенки на Дружковско-краматорском направлении, заявил ИС «Вести» глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что продвижение создает угрозу для гарнизона ВСУ в Дружковке.

А чуть севернее штурмовые подразделения уже вышли на окраину Алексеево-Дружковки, — сказал Пушилин.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что Вооруженные силы Украины натягивают антидроновые сетки на дорогах у Дружковки в Донецкой Народной Республике, чтобы защитить логистические маршруты от ударов российских FPV-дронов. По его словам, эти меры вряд ли смогут кардинально изменить обстановку на участке фронта из-за ограниченной протяженности защитных конструкций.

До этого сообщалось, что экипажи ВКС России нанесли удар по пунктам управления БПЛА и пункту временной дислокации противника в Харьковской области. В ходе операций применялись авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские войска способны освободить Доброполье до завершения летнего периода. По его оценке, удары по западным областям Украины также будут влиять на темпы наступления российской армии.