Владелица кооператива похитила 1 млрд рублей у 1148 вкладчиков

Основательница кредитно-потребительского кооператива обвиняется в хищении более 1 млрд рублей у 1148 человек из Кировской и Смоленской областей, Республики Коми и Севастополя, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в МАКСе. Объем материалов уголовного дела составил 211 томов.

По версии следствия, на протяжении более 10 лет фигурантка привлекала деньги россиян под обещание высокой ставки, но обязательства не исполнила. Полученные средства она легализовала через аффилированные организации и ИП, в том числе под видом вложений в строительство жилья. Также обвиняемая присвоила 5 млн рублей, полученных от предпринимателя якобы для развития бизнеса.

Ее деятельность пресекли в 2023 году. Дело направлено в прокуратуру Кировской области для утверждения обвинительного заключения. На имущество обвиняемой и подконтрольных ей лиц наложили арест на сумму более 219 млн рублей.

Ранее Симоновский суд Москвы вынес решение о конфискации имущества экс-партнера бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, предпринимателя Сергея Бородина на 1,37 млрд рублей. Также фигуранта приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.