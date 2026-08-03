«Можно смело покупать»: сезон арбузов и дынь начался в Москве В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь

В Москве стартовал сезон продажи арбузов и дынь. До первого октября на столичных ярмарках будут размещены сорта бахчевых из Астрахани, Дагестана, Тамбовской области и других регионов России, передают РИА Новости со ссылкой на Московский департамент торговли и услуг

Старт сезона традиционно выпал на 3 августа — неофициальный праздник Дня арбуза. К размещению бахчевых в течении сезона в Москве предусмотрены 145 специализированных торговых точек, в основном расположенных возле стационарных магазинов. Сезон «бахчевых развалов» продлится до начала октября.

Ближе к концу лета горожане смогут купить также урожай фермеров из Липецкой и Воронежской областей: ассортимент обновляется по мере созревания культур в разных частях страны, — сообщили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по выбору лучшего арбуза: зрелый чаще всего крупный, с крепкой и блестящей кожурой, сухими усиком и плодоножкой и яркой, контрастной окраской со светлым пятном на боку.