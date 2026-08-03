Два мирных жителя получили ранения при атаках ВСУ Два мирных жителя в Белгородской области пострадали от ударов беспилотников ВСУ

Беспилотники ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, за минувшие сутки ранения получили два мирных жителя, сообщила пресс-службе регионального оперштаба в МАКСе. В поселке Октябрьский при детонации БПЛА осколочное ранение плеча получил боец самообороны. В Белгородском округе на трассе Таврово — Шагаровка от атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина.

Также зафиксированы повреждения инфраструктуры и жилых домов в ряде населенных пунктов. В Бессоновке FPV-дрон повредил грузовик и частный дом (фасад, окно, кровля). В Бочковке пострадал объект инфраструктуры, в Новой Нелидовке — окна и забор. В Новосадовом повреждены окно и стена дома.