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03 августа 2026 в 12:29

Два мирных жителя получили ранения при атаках ВСУ

Два мирных жителя в Белгородской области пострадали от ударов беспилотников ВСУ

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Беспилотники ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, за минувшие сутки ранения получили два мирных жителя, сообщила пресс-службе регионального оперштаба в МАКСе. В поселке Октябрьский при детонации БПЛА осколочное ранение плеча получил боец самообороны. В Белгородском округе на трассе Таврово — Шагаровка от атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина.

Также зафиксированы повреждения инфраструктуры и жилых домов в ряде населенных пунктов. В Бессоновке FPV-дрон повредил грузовик и частный дом (фасад, окно, кровля). В Бочковке пострадал объект инфраструктуры, в Новой Нелидовке — окна и забор. В Новосадовом повреждены окно и стена дома.

Регионы
Белгородская область
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