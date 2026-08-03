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03 августа 2026 в 10:07

Три мирных жителя ранены при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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ВСУ атаковали беспилотниками несколько муниципалитетов Белгородской области, сообщается в канале регионального оперштаба на платформе МАКС. В результате пострадали три мирных жителя.

В селе Бочковка Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона на частный дом мужчина получил множественные осколочные ранения тела, — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе села Новая Нелидовка БПЛА ударил по гражданскому автомобилю. Мужчину и женщину со множественными осколочными ранениями отвезли в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке ВСУ на складской комплекс Wildberries во Владимирской области выросло до трех человек. Как уточнил губернатор региона Александр Авдеев, молодой мужчина травмировал палец руки.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 3 августа ликвидировали 131 украинский беспилотник. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Кубань, Крым и акваторию Черного моря.

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