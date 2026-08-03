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03 августа 2026 в 10:47

Агроном раскрыл секрет борьбы с фитофторой

Агроном Воробьев назвал мульчирование простой профилактикой фитофтороза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Хорошей профилактикой фитофтороза является мульчирование, рассказал в беседе с NEWS.ru биолог и агроном Михаил Воробьев. По его словам, верхний слой мульчи всегда остается сухим. Самый простой материал — скошенная газонная или обычная трава, отметил эксперт. На верхнем слое не поселяются болезнетворные грибы, которым необходима влажность, пояснил биолог.

Мульчирование — это очень хорошо, потому что мульча сверху всегда сухая. Самый простой материал — скошенная газонная трава или любая трава с участка. Верхний слой остается сухим, на нем не поселяются болезнетворные грибы, так как им, как и любым другим грибам, необходима влажность, — сказал Воробьев.

Он также отметил, что мульча действует как теплоизолятор, благодаря чему почва под ней не перегревается, а испарение влаги уменьшается, поэтому растения можно поливать реже.

Ранее председатель Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов рассказал NEWS.ru, что дачникам не стоит верить уловкам маркетологов и выращивать на участках под Москвой шпинат-малину и тибетскую малину. По его словам, эти культуры разрастаются на огороде как сорняки, от которых очень сложно избавиться.

Общество
садоводы
мульчирование
фитофтороз
советы огородникам
Анна Акимова
А. Акимова
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Агроном раскрыл секрет борьбы с фитофторой
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