Агроном раскрыл секрет борьбы с фитофторой

Хорошей профилактикой фитофтороза является мульчирование, рассказал в беседе с NEWS.ru биолог и агроном Михаил Воробьев. По его словам, верхний слой мульчи всегда остается сухим. Самый простой материал — скошенная газонная или обычная трава, отметил эксперт. На верхнем слое не поселяются болезнетворные грибы, которым необходима влажность, пояснил биолог.

Мульчирование — это очень хорошо, потому что мульча сверху всегда сухая. Самый простой материал — скошенная газонная трава или любая трава с участка. Верхний слой остается сухим, на нем не поселяются болезнетворные грибы, так как им, как и любым другим грибам, необходима влажность, — сказал Воробьев.

Он также отметил, что мульча действует как теплоизолятор, благодаря чему почва под ней не перегревается, а испарение влаги уменьшается, поэтому растения можно поливать реже.

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