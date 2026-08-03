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03 августа 2026 в 11:49

Жители трех квартир остаются в ПВР после обрушения дома в Саратове

Фото: СК РФ
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В Саратове после обрушения части аварийного дома №3 по улице Крымская жильцы трех квартир остаются в пункте временного размещения, сообщил глава города Игорь Молчанов в своем канале на платформе МАКС. Остальные жители подъездов №1-3 вернулись в свои квартиры — специализированная организация признала эти помещения безопасными для проживания, уточнил он.

На сегодняшний день в пункте временного размещения остаются жильцы трех квартир — для них организовано трехразовое горячее питание. Жильцы подъездов №1-3 в полном составе вернулись в свои квартиры: по результатам обследования специализированной организацией эти помещения признаны безопасными для проживания, — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что в Заводском районе Саратова произошло повторное обрушение части кирпичной кладки аварийного многоквартирного дома. Разрушение было зафиксировано в нежилых подъездах № 5 и 6. В марте 2020 года пятиэтажный дом, возведенный в 1957 году и имеющий шесть подъездов, был признан аварийным и подлежащим демонтажу.

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