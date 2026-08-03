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03 августа 2026 в 12:32

Несостоявшегося подрывника арестовали в Ставрополе

Ставропольский суд арестовал готовившего подрыв иностранца на два месяца

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Ленинский районный суд города Ставрополя арестовал иностранца, который готовил теракт у здания местной прокуратуры, на два месяца, сообщили в Telegram-канале «Суды Ставропольского края». Он хотел подорвать помещение. Подозреваемый пробудет под стражей до 28 сентября.

Ленинским районным судом города Ставрополя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 28.09.2026. Постановление суда в законную силу не вступило, — говорится в сообщении.

По версии следствия, иностранец был сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации. Он также купил компоненты для самодельного взрывного устройства. С его помощью задержанный хотел подорвать здание прокуратуры, но был заранее остановлен полицией.

Ранее арестованный признался в том, что хотел устроить теракт. По его словам, он дал присягу представителям запрещенной организации. Мужчина снял на видео здание прокуратуры и купил компоненты для взрывного устройства по заданию куратора.

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