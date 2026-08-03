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03 августа 2026 в 13:11

В Таиланде рассказали, за что будут ускоренно депортировать иностранцев

Власти Таиланда будут депортировать за нелегальный вьезд и незаконный бизнес

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Иностранцев будут ускоренно депортировать из Таиланда после вступления в силу готовящихся изменений к иммиграционным правилам, заявил вице-премьер правительства Пакон Нинпрапхан. Решение было принято кабинетом министров 17 июля 2026 года по инициативе премьер-министра королевства. Его брифинг транслировал в записи Пятый национальный телеканал Таиланда.

В подзаконные акты, касающиеся депортации иностранных граждан, будут внесены изменения, которые ускорят депортационную процедуру для некоторых категорий иностранных нарушителей законодательства страны, — сказал вице-премьер.

Ускоренная депортация коснется иностранцев, нелегально въехавших в страну или находящихся в ней после окончания виз и разрешений, а также лиц, арестованных за нелегальную трудовую деятельность и ведение бизнеса без соответствующих разрешений.

Ранее премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун распорядился принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов в связи с убийством в стране граждан России. По его словам, власти должны показать действиями, что полны решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения трагедии.

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