Женившегося на россиянке иностранца с ВИЧ выдворят из РФ Суд в Амурской области постановил депортировать ВИЧ-инфицированного казахстанца

Благовещенский городской суд признал законным выдворение из России ВИЧ-инфицированного гражданина Казахстана, несмотря на его брак с россиянкой, сообщает пресс-служба суда. Основанием для депортации послужило медицинское заключение Роспотребнадзора о наличии у иностранца заболевания, угрожающего здоровью населения.

В сентябре 2025 года Роспотребнадзор Амурской области вынес постановление о нежелательности пребывания мужчины в РФ. Он узнал об этом в октябре, когда уже состоял в браке с гражданкой России. Иностранец оспорил решение, ссылаясь на лечение, отсутствие опасности для окружающих и участие в госпрограмме добровольного переселения соотечественников.

Суд отклонил доводы, указав, что брак зарегистрирован 4 октября — после решения Роспотребнадзора от 26 сентября. Льгота для ВИЧ-инфицированных иностранцев с семьями не может применяться задним числом. Участие в программе переселения также не стало аргументом: статус утрачивается при отсутствии медсправок или решении о нежелательности пребывания.

Ранее представитель пресс-службы Федеральной службы судебных приставов сообщил, что за январь — июнь 2026 года из России выдворили 43,7 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. По его словам, за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 26,4 тыс. человек.