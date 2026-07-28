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28 июля 2026 в 14:46

Политолог объяснил причины бойкота Франции со стороны США

Политолог Кошкин: США выступили против риторики Елисейского дворца

Фото: UN Photo/XinHua/Global Look Press
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Дипломаты постпредства США при ООН покинули зал заседаний Совбеза во время выступления французской делегации из-за политики Елисейского дворца, считает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. В разговоре с KP.RU он отметил, что конфликт возник из-за голосования в Генассамблее ООН по продлению полномочий Верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка.

Россию и нынешнюю администрацию США в данном случае объединило общее скептическое отношение к тому, как сегодня используется правозащитная повестка. И Москва, и Вашингтон считают, что тема прав человека нередко эксплуатируется в политических целях. Именно в этом они и обвиняют Фолькера Тюрка, — объяснил Кошкин.

Политолог подчеркнул, что, по версии России и США, он принимает во внимание претензии одних государств, но игнорирует или недостаточно внимательно оценивает аргументы других. По его словам, заявления и оценки человека, занимающего ключевую должность в ООН, неизбежно получают широкий политический резонанс.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что обвинения Франции в адрес США на площадке ООН о том, что Вашингтон больше не является «маяком прав человека», — это попытка президента Эммануэля Макрона отомстить американскому коллеге Дональду Трампу. По его словам, Макрон давно обижен на главу Белого дома за его слова о том, что время французского лидера истекает и он теряет авторитет.

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