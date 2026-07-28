Составлен список самых высокооплачиваемых профессий в 2026 году

В 2026 году стоматологи уступили сварщикам и плиточникам по размеру заработной платы, заявила NEWS.ru HR-консультант Антонина Болгова. По ее словам, рост доходов в рабочих профессиях связан с острой нехваткой специалистов.

Бум на рабочие профессии в этом году побил все рекорды. Популярность среднего специального образования выросла настолько, что конкурс в некоторые московские колледжи обогнал показатели МГУ. Причина — острейший дефицит кадров. Сварщики стали одной из самых высокооплачиваемых рабочих профессий — их доход может достигать 580 тыс. рублей в месяц, особенно в нефтегазовой и атомной отраслях. Сантехники в Москве также могут получать значительные суммы, особенно за срочные вызовы — 8–15 тыс. рублей. Доходы плиточников выросли и «догнали» зарплаты стоматологов. А курьеры и автокурьеры могут получать около 275 тыс. рублей, — поделилась Болгова.

По ее словам, если тенденция сохранится, рабочие специальности станут элитой рынка труда, оставив офисных сотрудников далеко позади по доходам. При этом, отметила эксперт, средняя зарплата в России на сегодняшний день составляет около 90 тыс. рублей.

В 2026 году среди абитуриентов особенно востребованы специальности в сфере медицины. Медсестры и медбратья стали абсолютными лидерами — на одно место претендуют до 18 человек. Также популярными оказались направления, связанные с общепитом: конкурс на специальность повара составляет 14–16 человек. Среди других востребованных направлений — строительство, сварка и электрика. На каждое место здесь претендуют 8–12 человек, — заключила Болгова.

Ранее стало известно, что в России быстрее всего растут зарплаты инженеров в промышленности и медперсонала коммерческих клиник. По данным на 1 июля 2026 года, доходы инженеров увеличились на 10,5%, медиков — на 10,2%, а сотрудников ретейла — на 9,6%.