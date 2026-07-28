Россиянин застрял в поезде в районе землетрясения в Японии SHOT: россиянин застрял в остановленном поезде во время землетрясения в Японии

Российский турист оказался заблокирован в поезде, который остановился в районе землетрясения в Японии, сообщает Telegram-канал SHOT. Путешественник направлялся из города Саги в сторону Нагасаки, когда подземные толчки заставили состав замереть на станции Кубота. Эта точка находится всего в 70 километрах от города Кумамото, принявшего на себя основной удар стихии.

По словам россиянина, он и остальные пассажиры вынуждены оставаться внутри вагонов, так как их пока не выпускают наружу, передает канал. В самом Кумамото пострадавших среди россиян нет. Тем временем местные жители сильно напуганы — многие получили травмы, а транспортная инфраструктура региона серьезно пострадала. Из-за стихийного бедствия в районе полностью остановилось движение поездов, отдельные мосты оказались разрушены.

Ранее директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин заявил, что землетрясение в Японии не затронет территорию России. По его словам, природное явление произошло на юге островного государства. Оно не сможет дойти до РФ.