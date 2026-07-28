Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 13:57

ИИ и VPN — отягчающее обстоятельство? Что сказал Бастрыкин, подробности

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, как в ведомстве позиционируют применение ИИ и VPN в контексте преступлений. Какие подробности известны, правда ли данные технологии — отягчающее обстоятельство?

Что сказал Бастрыкин об ИИ и VPN

СКР подготовил законопроект об ужесточении уголовной ответственности за использование в совершении преступлений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта, заявил Бастрыкин.

«Одним из актуальных предложений могло бы стать закрепление в Уголовном кодексе РФ в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, „совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта“», — сказал глава СК.

Как он пояснил, текущее законодательство уже предусматривает ответственность за использование VPN-сервисов и прокси-технологий для доступа к запрещенным ресурсам, если они применяются в преступных целях. Однако в правовой базе РФ пока нет универсального положения, которое позволило бы ужесточить уголовное наказание за использование любых ИКТ, включая искусственный интеллект, в криминальных целях, а также обеспечило бы эффективные механизмы профилактики таких правонарушений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Учитывая, что в настоящее время такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и другого, дополнение УК РФ таким отягчающим наказание признаком представляется обоснованным и верным решением», — добавил Бастрыкин.

По его мнению, если законодательно закрепить использование ИКТ, включая технологии искусственного интеллекта, в качестве отягчающего обстоятельства, это позволит распространить данную норму абсолютно на все преступления, описанные в Уголовном кодексе.

Бастрыкин уточнил, что точечное внесение изменений в отдельные статьи УК РФ неэффективно — такой подход не охватывает все виды преступлений и вынуждает использовать слишком подробные формулировки, которые из-за стремительного технологического прогресса могут очень быстро устареть.

В каких случаях ИКТ — отягчающее обстоятельство

Как отметил глава СК, разработанный законопроект предполагает не просто автоматическое усиление ответственности за любой факт применения цифровых устройств или сетей, а внедрение продуманной, дифференцированной системы наказаний.

Он пояснил, что этот квалифицирующий признак следует применять в первую очередь к преступлениям, при которых ИКТ и ИИ выступают главным инструментом достижения преступной цели или способствуют значительному увеличению ущерба, например в случаях кибермошенничества, незаконного оборота данных или посягательств на критическую информационную инфраструктуру.

Как злоумышленники используют ИКТ

Еще в 2024 году в ЦБ сообщили, что мошенники стали чаще использовать дипфейки, чтобы выманить деньги у россиян. Чтобы создать дипфейк, злоумышленники чаще всего взламывают чужой аккаунт в социальных сетях или мессенджерах, берут оттуда фото, видео и записи голоса, а затем создают реалистичное видеоизображение человека с помощью нейросетей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полученный образ они рассылают друзьям и родным человека, как правило, в нем он рассказывает о своей якобы проблеме (болезнь или ДТП) и просит перевести на определенный счет деньги. Мошенники в том числе создают дипфейки работодателей, сотрудников государственных органов.

Также распространенной методикой среди мошенников является так называемый ИИ-фишинг. При такой схеме злоумышленники с помощью инструментов нейросетей имитируют популярные сервисы, которые визуально трудно отличить от оригинала. Отправленные личные данные через такой поддельный сервис уходят преступникам. Также это могут быть фейковые банковские оповещения, уведомления о проблемах с доставкой, предупреждения о рисках потерять аккаунт и так далее.

Читайте также:

Картельный сговор АЗС? ФАС нашла причину роста цен на топливо в России

Обстановка в Крыму 28 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Общество
Александр Бастрыкин
преступления
законы
нейросети
VPN
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военных Японии отправили на спасение людей после землетрясения
Погибшего добровольца представят к госнаграде за защиту людей от дронов ВСУ
Наступление ВС РФ на Харьков 28 июля: бойня под Волчанском, войска окружены
Рязанские врачи помогли мальчику с аномалией развития позвоночника
Люди оказались под завалами ТЦ после землетрясения в Японии
Удары возмездия ВС РФ по Украине 28 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Боец БАРСа героически погиб, защищая мирных жителей от БПЛА в Курске
Агента ГУР наказали за подготовку покушения на командира ВС РФ
Магнитные бури сегодня, 28 июля: что завтра, головная боль, скачки давления
«Вопрос ближайших недель»: ВСУ предрекли бунт после назначения Драпатого
Появилась информация о россиянах на затронутом землетрясением острове Кюсю
Эксперт предупредил о «вялом» удешевлении ипотеки
На фронте рассказали о ситуации под Ореховым
Житель Калининградской области напал с ножом на молодого оппонента
Молодая россиянка пропала после звонков от мошенников
Политолог объяснил причины бойкота Франции со стороны США
Стала известна личность погибшего в страшном ДТП на Калужском шоссе
ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в одном регионе
Электричка насмерть сбила подростка, который возвращался с другом домой
Из окна многоэтажки выпал 11-месячный младенец
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.