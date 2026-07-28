Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 11:19

Бастрыкин призвал ужесточить наказание за преступления с использованием ИИ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следственный комитет России предложил ужесточить уголовную ответственность за преступления с применением искусственного интеллекта, VPN-сервисов, прокси-серверов и других информационно-коммуникационных технологий, сообщил «Интерфаксу» глава СК Александр Бастрыкин. По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен.

Учитывая, что в настоящее время такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и другого, дополнение УК РФ таким отягчающим наказание признаком представляется обоснованным и верным решением, — сообщил Басткрыкин.

Глава СК отметил, что использование некоторых инструментов уже регулируется законом. При этом общей нормы, предусматривающей усиление ответственности за применение информационно-коммуникационных технологий и ИИ при совершении преступлений, пока нет, добавил Бастрыкин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Инициатива регулирует большие фундаментальные модели, под которыми понимаются программы с не менее чем 1 млрд параметров. Кроме того, вводятся понятия суверенных и национальных моделей.

Россия
Александр Бастрыкин
искусственный интеллект
VPN
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Японии объявили экстренную тревогу после нового землетрясения
Обстановка в Крыму 28 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Бывший премьер Молдавии выступил против решений нового правительства
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в преддверии 1 Сентября
Полиция разыскивает хулигана, сбросившего бутылку из окна на девушку
Раскрыта причина госпитализации посещавших кафе в Коми спортсменов
Суд в Ростове-на-Дону начнет слушать дело полковника ВСУ Дзяния 17 августа
В Москву прибыла военная делегация из африканской страны
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем Крещения Руси
Названы ключевые факторы развития экономики Казахстана
Троих братьев-убийц поймали спустя 27 лет после расправы над подростком
Патрушев рассказал о возможностях российских судостроителей
Волонтерил и растлевал: тренеру-педофилу дали 19 лет колонии
Спасатели раскрыли судьбу кошки, которую альпинисты взяли на Эльбрус
Массированный налет ВСУ на Москву 28 июля: пытались ударить по Wildberries?
Дачникам рассказали, какие сидераты сеять на грядки в августе
Путин и Алиев отметили конструктивный характер связей двух стран
Маркетолог объяснил подъем популярности ресейла одежды
Политик зачитал во время выступления в парламенте подсказку от ИИ
Путин и Алиев обсудили международную повестку
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.