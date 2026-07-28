Бастрыкин призвал ужесточить наказание за преступления с использованием ИИ

Следственный комитет России предложил ужесточить уголовную ответственность за преступления с применением искусственного интеллекта, VPN-сервисов, прокси-серверов и других информационно-коммуникационных технологий, сообщил «Интерфаксу» глава СК Александр Бастрыкин. По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен.

Учитывая, что в настоящее время такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и другого, дополнение УК РФ таким отягчающим наказание признаком представляется обоснованным и верным решением, — сообщил Басткрыкин.

Глава СК отметил, что использование некоторых инструментов уже регулируется законом. При этом общей нормы, предусматривающей усиление ответственности за применение информационно-коммуникационных технологий и ИИ при совершении преступлений, пока нет, добавил Бастрыкин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Инициатива регулирует большие фундаментальные модели, под которыми понимаются программы с не менее чем 1 млрд параметров. Кроме того, вводятся понятия суверенных и национальных моделей.