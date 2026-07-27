Москвичку уволили из-за нейросетей: DeepSeek, разглашение тайны

Топ-менеджера московской компании уволили из-за раскрытия коммерческой тайны при взаимодействии с нейросетью DeepSeek. Что об этом известно, почему нейросеть обвинили в разглашении коммерческой тайны, может ли DeepSeek шпионить?

Что за скандал с увольнением топ-менеджера в Москве и разглашением коммерческой тайны

Директора по продажам московской компании «ГК ЭнергоПроф» уволили из-за разглашения коммерческой тайны искусственному интеллекту. Женщина оспорила увольнение — однако суд встал на сторону предприятия.

Как писал NEWS.ru, причиной увольнения стал тот факт, что топ-менеджер пользовалась китайской нейросетью DeepSeek: она загружала в чат-бот документы, которые относились к конфиденциальным данным. У работодателя были и другие претензии: менеджер пересылала служебные документы по корпоративной почте, добавляя в скрытую копию личный электронный адрес, и нарушила регламент в ходе сделки со сторонней компанией.

Уволенная сотрудница обратилась в суд. Она требовала выплатить ей 5 млн рублей компенсации и утверждала, что компания не предоставила доказательств разглашения коммерческой тайны. Суд постановил отменить наложенное на нее дисциплинарное взыскание, выплатить 10 тыс. рублей моральной компенсации — однако отказался признать увольнение незаконным.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Может ли DeepSeek шпионить за пользователями, какие данные нельзя доверять

В июле пользователи из России обнаружили, что их поисковые запросы в DeepSeek стали доступны в поисковой выдаче Google. Как оказалось, китайский чат-бот позволяет читать переписки, которые считает публичными. После таких случаев усилились опасения, связанные с использованием чат-ботов.

IT-эксперт Владимир Зыков заявил «Ридусу», что никакую конфиденциальную информацию не следует доверять нейросетям.

«Любая конфиденциальная информация, попадая в чат с ИИ, может стать публичной. Документы автоматически при загрузке отправляются на серверы владельца искусственного интеллекта. И дальше они могут с этой информацией делать все что угодно. А многие нейросети учатся именно на них, и неясно, как именно настроены алгоритмы», — объяснил Зыков.

При этом запросы к DeepSeek, которые появились в поиске, не являлись результатом утечки.

«У DeepSeek есть возможность делиться в публичный доступ результатами общения с нейросетью. То есть вы нажимаете кнопку «поделиться» и дальше ссылку на эту страницу можете отправить кому угодно. Так вот, речь идет именно о таких ссылках, которыми пользователи поделились. Надо же понимать, что как только ты что-то открываешь в общий доступ, это может быть найдено», — объяснил Зыков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Будут ли в России блокировать DeepSeek, есть ли поводы

Зыков указал, что улучшить вопросы с безопасностью нейросетей поможет разработка российского законодательства в области искусственного интеллекта.

Соответствующий закон подписал в воскресенье Владимир Путин. Новые постановления закладывают правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. В рамках закона вводится две категории — «суверенная» и «фундаментальная» модели ИИ.

Между тем пользователи DeepSeek в России сталкивались с массовыми сбоями. В Роскомнадзоре указали, что не ограничивали доступ к нейросети.

«Доступ к нарушающей закон информации может быть ограничен только на основании решений уполномоченных органов. В отношении DeepSeek подобные решения не поступали», — отметили в сообщении РКН.

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