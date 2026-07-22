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22 июля 2026 в 15:08

В Роскомнадзоре ответили на сообщения о блокировке Deepseek

Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Deepseek из-за утечки данных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Роскомнадзор не ограничивал доступ к китайской нейросети Deepseek на фоне сообщений об утечке диалогов пользователей, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. В РКН пояснили, что доступ к информации может быть ограничен только по решению уполномоченных органов, в отношении Deepseek таких решений не поступало.

Доступ к нарушающей закон информации может быть ограничен только на основании решений уполномоченных органов. В отношении DeepSeek подобные решения не поступали, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что запросы российских пользователей к китайской нейросети DeepSeek начали отображаться в поисковой выдаче Google. В открытом доступе оказались сотни обращений: рабочие документы, личная переписка, переживания пользователей и другие данные, которые они явно не собирались делать публичными. Так, один из пользователей загрузил в DeepSeek рабочий документ и попросил превратить его в «веселую бухгалтерскую игру».

До этого инвесторы оценили китайскую компанию DeepSeek в сумму, превышающую $50 млрд, в ходе ее первого раунда финансирования, сделав ее самым дорогим ИИ-стартапом в стране. По информации авторитетного американского издания, в рамках данного инвестиционного раунда перспективному разработчику удалось привлечь более $7,4 млрд (533 млрд рублей).

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