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16 июня 2026 в 19:42

DeepSeek стал самым дорогим ИИ-проектом в Китае

Китайский ИИ-стартап DeepSeek оценили в рекордные $50 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Инвесторы оценили китайскую компанию DeepSeek в сумму, превышающую 50 миллиардов долларов, в ходе ее первого раунда финансирования, сделав ее самым дорогим ИИ-стартапом в стране, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ). По информации авторитетного американского издания, в рамках данного инвестиционного раунда перспективному разработчику удалось привлечь более $7,4 млрд (533 млрд рублей).

Среди других крупных участников финансирования СМИ выделяют технологический концерн Tencent, производителя аккумуляторов CATL, а также известную интернет-платформу JD.com. Все привлеченные партнеры, за исключением специализированного Национального инвестиционного фонда, направляли свои средства в коммерческую организацию под руководством Лян Вэньфэна, а не напрямую в стартап.

Благодаря использованию такой схемы финансирования основатель DeepSeek смог сохранить контроль над стратегическим управлением проектом. В ходе переговоров с партнерами руководство разработчика обозначило амбициозные долгосрочные цели по совершенствованию своих программных продуктов. Вэньфэн пообещал инвесторам, что вырученные средства будут потрачены на продолжение разработки ИИ.

Ранее стало известно, что использование искусственного интеллекта экономит время, но не повышает производительность труда. При этом ученые подсчитали, что ИИ ускоряет выполнение задач в среднем на 80%.

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