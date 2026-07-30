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30 июля 2026 в 16:21

В Новосибирске поймали 3 тыс. преступников с помощью ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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С начала года ИИ помог задержать 3 тыс. преступников в Новосибирской области, сообщает «МК в Новосибирске». Также в рамках проекта «Безопасный город» с апреля прошлого года нашли более 200 пропавших детей.

Сообщается, что Новосибирская область входит в топ‑3 субъектов РФ по уровню цифровой трансформации за 2025–2026 годы. Также регион досрочно завершает программу «Устранение цифрового неравенства».

В системе «Безопасный город» сейчас работают 5 тыс. камер. До конца этого года планируют подключить еще 300.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье реализовали более 50 проектов с применением ИИ. Он подчеркнул, что технологии используются в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства и других отраслях.

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