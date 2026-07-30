В России продлили запрет на экспорт бензина и дизеля

В России продлили запрет на экспорт бензина и дизеля Правительство ограничило экспорт топлива из России до конца января 2027 года

В России введен новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других видов топлива, сообщает пресс-служба правительства. Ограничения будут действовать до 31 января 2027 года.

Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, — говорится в сообщении.

Запрет для производителей на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойля будет действовать до 1 сентября 2026 года. Для аграриев введут особый порядок снабжения топливом до 1 ноября. В правительстве отметили, агропромышленный комплекс продолжит получать топливо в необходимом объеме, что имеет особое значение в период сезонных полевых работ.

Ранее Российский топливный союз обратился в правительство с просьбой обратить внимание на ситуацию с поставками нефтепродуктов частным АЗС. В организации заявили, что, несмотря на стабилизацию рынка, частные заправки продолжают сталкиваться с дефицитом топлива.