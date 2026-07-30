Врач предостерегла от частого использования ИИ в работе Врач Преображенская: частое применение ИИ в работе чревато зависимостью от него

Слишком частое применение ИИ в работе может обернуться развитием зависимости от него, предупредила в беседе с KP.RU невролог Ирина Преображенская. Врач порекомендовала относиться к нейросетям как к одному из инструментов и не отдавать им слишком серьезные задачи.

Есть такой отдельный вид зависимости, когда ИИ становится единственным другом, советчиком и спутником жизни. В таком случае человек перестает нуждаться в других людях, ограничивает свой круг общения и строит свою жизнь исключительно в коммуникации с ИИ, — подчеркнула Преображенская.

Она отметила, что ИИ можно попросить найти нужную информацию, чтобы не тратить на это много времени, в то же время можно дать ему задачу — написать за себя статью, книг или научное исследование. В первом случае нейросеть будет просто инструментом, а во втором — попыткой заменить себя, которая часто становится неудачной, заключила специалист.

Ранее психолог Екатерина Михайлова посоветовала после общения с ИИ-ботом «заземлиться» и вернуться в реальность — это позволит избежать развития зависимости от нейросетей. Она призвала выпить воды, восстановить дыхание и заняться физической нагрузкой.