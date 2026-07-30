Собака привела к трупу в сумке: тело экс-модели Гурник нашли в лесу

Участницу конкурса «Миссис Россия — Вселенная» от Сахалина Наталью Гурник, пропавшую в Подмосковье более двух недель назад, нашли мертвой. Следствие считает основной версией убийство, а главным подозреваемым — сожителя женщины, который успел покинуть Россию. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Исчезла после ссоры

39-летняя Наталья Гурник, известная на Сахалине как участница конкурса «Миссис Россия — Вселенная 2017», пропала 17 июля в Одинцовском округе Подмосковья. В тот день женщина вышла из ЖК «Ромашково» на прогулку со своим псом породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. По словам близких, незадолго до этого она поссорилась с сожителем Павлом. После прогулки Наталья перестала выходить на связь.

30 июля Telegram-канал «112» опубликовал видео с камер наблюдения в подъезде ЖК. Кадры были сняты 18 июля. На них Павел выходит из подъезда с той самой собакой. После исчезновения Натальи мужчина несколько дней выносил из квартиры пакеты.

Собака привела к страшной находке

Спустя несколько дней поисков волонтеры обнаружили испуганного спаниеля. По словам свидетелей, почти все это время пес находился возле сарая на Советской улице в селе Ромашково и, как предполагается, ждал хозяйку.

Неподалеку от этого места нашли тело Натальи с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, женщину убили уже на следующий день после исчезновения — 18 июля. Тело было спрятано в сумке. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Сожитель покинул Россию

44-летний сожитель погибшей Павел — основной подозреваемый. По данным СМИ, после исчезновения Натальи он покинул Россию, предположительно, скрывается в Турции и объявлен в международный розыск.

Известно, что мужчина является уроженцем Ташкента. Ранее он работал в финансовой сфере, позже стал учредителем нескольких компаний, занимающихся оптовой торговлей, каждая из которых работает в убыток. У него двое малолетних детей — пятилетняя дочь и девятилетний сын.

Наталья Гурник работала психологом и стилистом, проводила консультации по имиджу и помогала клиентам с преображением. Ранее она занималась модельным бизнесом, проходила кастинг на конкурс «Мисс Россия», участвовала в конкурсе «Миссис Россия — Вселенная 2017», а затем организовывала региональный этап конкурса «Мисс Россия» в Южно-Сахалинске и руководила школой моделей Elitmodelsakh.

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