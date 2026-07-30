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30 июля 2026 в 13:39

Психолог дала советы, как избежать деструктивного поведения у детей

Психолог Панфилова: открытое общение с детьми снизит риск проблем с поведением

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Открытое и искреннее общение родителей с ребенком снизит риск деструктивного поведения у него, заявила в беседе с РИАМО психолог Ольга Панфилова. По ее словам, взрослым важно научить детей правильно распознавать и выражать свои эмоции, справляться с неудачами и сложностями.

Ребенок, который умеет говорить о своих чувствах, справляться с гневом и обидой словами, а не кулаками или молчаливой ненавистью, гораздо устойчивее к любому дурному влиянию. [Выражение эмоций] — это не слабость, а сила. Будьте рядом как надежный тыл: пусть он твердо знает, что дома его выслушают и не отвернутся, что бы ни случилось. Дети, которых по-настоящему любят и уважают, редко ищут спасения в жестокости и радикальных идеях, — отметила Панфилова.

Она подчеркнула, что одни лишь ограничения вредного контента не уберегут ребенка от деструктивного поведения. Ребенку нужно не просто запрещать что-то, но и спокойно объяснять ему, почему эти вещи недопустимы. Вдобавок ко всему родителям важно поддерживать детей в их начинаниях и увлечениях.

Ранее детский психолог Надежда Резенова заявила, что запрет на использование соцсетей ограничивает развитие подростков. Она отметила, что такие меры нарушают коммуникацию между подростком и родителями и не учат договариваться.

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