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22 июля 2026 в 16:23

Психолог ответила, почему нельзя запрещать соцсети подросткам

Психолог Резенова: запрет соцсетей ограничивает развитие подростков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Запрет на использование соцсетей ограничивает развитие подростков, рассказала «Ридусу» детский психолог Надежда Резенова. Она отметила, что запреты нарушают коммуникацию между подростком и родителями и не учат договариваться.

Тем более что в соцсетях можно общаться со сверстниками и потреблять образовательный контент. Разумнее договориться о личных ограничениях по проведенному в соцсетях времени и перечню сайтов, которые может посещать подросток, — рассказала Резенова.

Психолог подчеркнула, что шантаж, подкуп или наказание не сработают при коммуникации с ребенком. По ее словам, зависимость от соцсетей часто возникает не из-за разрешения родителей на использование.

Ранее депутат Андрей Свинцов допустил возможность введения полного запрета на использование социальных сетей для детей до 14 лет. Парламентарий отметил, что таким образом несовершеннолетних удалось бы оградить от деструктивного контента в Сети.

Общество
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