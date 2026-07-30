Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 14:02

В Сарапуле ограничили движение по Ижевскому тракту после атаки БПЛА

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сарапуле ограничили движение транспорта по Ижевскому тракту, сообщили в пресс-службе администрации города. Такое решение приняли после атаки БПЛА на склад Wildberries. Выезд из города сейчас возможен только через Нечкинский тракт.

Выезд из города возможен только через Нечкинский тракт. Будьте внимательны и осторожны, — отметили в мэрии.

Как уточнили в администрации, после атаки на территории логистического центра Wildberries начался пожар. Сотрудников склада заранее эвакуировали, информации о пострадавших не поступало.

Ранее временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова сообщила, что в результате атаки беспилотника в регионе погиб мирный житель. По ее словам, на севере республики были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Также Абрамова отметила, что погибший не имел отношения к военным объектам.

Между тем глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что специалисты прибыли на место падения фрагментов беспилотника после отражения воздушной атаки. По ее словам, в целях безопасности началась эвакуация жителей близлежащих домов.

Регионы
Удмуртия
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьница станцевала на мемориале «Защитникам Отечества» в Югорске
Химик предупредил о вреде загара
В WGC сообщили о масштабной волне «золотой лихорадки» по всему миру
Вкус французских вин может пострадать из-за пожаров во Франции
Акции Segezha Group резко подорожали на Московской бирже
Деревянко рассказал об отношениях с дочерьми
Мирная жительница погибла при артобстреле ВСУ в Запорожской области
Путин указал Воробьеву на большие долги Подмосковья в одной сфере
«Нужно восстанавливать реноме»: Масалитин о матче «Балтика» — «Динамо»
Диетолог ответил. влияют ли орехи на уровень холестерина
Российский регион столкнулся с самой массированной атакой БПЛА
Девушка поздно принесла еду и лишилась головы
Рекламодатели из Китая стали тратить больше на продвижение в VK
Россия выступила против одностороннего расширения шельфа США в Арктике
Дом, который дешевле содержать: решения, о которых стоит подумать заранее
Финансист ответил, почему россияне не хотят рожать больше одного ребенка
Налет на склады WB, удар по порту Тамань, пес-герой: ВСУ атакуют РФ 30 июля
Туск без экспертизы заявил, что упавший в Польше объект является ракетой РФ
В Госдуме выступили с предложением по транспорту для школьников
Ямпольская ответила, могут ли отменить Аллу Пугачеву в России
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.