В Сарапуле ограничили движение по Ижевскому тракту после атаки БПЛА

В Сарапуле ограничили движение по Ижевскому тракту после атаки БПЛА

В Сарапуле ограничили движение транспорта по Ижевскому тракту, сообщили в пресс-службе администрации города. Такое решение приняли после атаки БПЛА на склад Wildberries. Выезд из города сейчас возможен только через Нечкинский тракт.

Выезд из города возможен только через Нечкинский тракт. Будьте внимательны и осторожны, — отметили в мэрии.

Как уточнили в администрации, после атаки на территории логистического центра Wildberries начался пожар. Сотрудников склада заранее эвакуировали, информации о пострадавших не поступало.

Ранее временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова сообщила, что в результате атаки беспилотника в регионе погиб мирный житель. По ее словам, на севере республики были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Также Абрамова отметила, что погибший не имел отношения к военным объектам.

Между тем глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что специалисты прибыли на место падения фрагментов беспилотника после отражения воздушной атаки. По ее словам, в целях безопасности началась эвакуация жителей близлежащих домов.