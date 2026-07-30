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30 июля 2026 в 14:41

Мирная жительница погибла при артобстреле ВСУ в Запорожской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Украинские военные обстреляли жилые кварталы в селе Благовещенка Каменско-Днепровского округа Запорожской области, погибла местная жительница, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий. Семье погибшей окажут всю необходимую поддержку.

В селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа киевские боевики нанесли массированный артиллерийский удар по жилым кварталам. В результате обстрела погибла местная жительница. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, — написал Балицкий.

В результате ночного удара по частному сектору Каменки-Днепровской повреждены жилые дома и линии коммуникаций, один человек погиб. Под обстрел также попал детский сад «Подснежник» — зданию нанесены серьезные повреждения (выбиты окна, посечен фасад), при этом детей в нем не было, из 15 сотрудников никто не пострадал.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в городе в районе завода имени Г. М. Бериева проводилась эвакуация жителей после атаки ВСУ. Она отметила, что меры были приняты для обеспечения работы саперов.

Регионы
Запорожская область
Евгений Балицкий
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