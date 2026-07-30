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30 июля 2026 в 15:20

Психиатр оценила отношения пар, в которых женщина богаче

Врач Бирина: романы богатых женщин с молодыми мужчинами не будут перспективными

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отношения богатых женщин с молодыми мужчинами, как правило, считаются не очень перспективными, заявила НСН психиатр и психотерапевт Наталья Бирина. По ее мнению, такие романы могут быть взаимовыгодными на достаточно недолгий период.

Мужчина в таких отношениях может существовать два-три года. Потом у него идеальное «я», где он должен был быть успешным, независимым, меняется на реальное «я», когда он понимает, что он — содержанец. Конечно, в таких отношениях он понимает свою никчемность. Мужчина через эти отношения может получить какой-то статус, трудоустройство, открыть бизнес. Женщина может выступать в роли ментора и направлять такого мужчину. Получается взаимовыгодное сотрудничество, но на короткое время, — рассказала она.

Врач отметила, что нередко богатые женщины рассматривают молодых привлекательных мужчин как «живую игрушку». В отношениях с ними они получают яркие эмоции и самоутверждаются, добавила специалист.

Ранее психолог Анастасия Процветова заявила, что планирование интимной близости по календарю не является приговором для отношений, а в условиях современного быта может стать инструментом для их укрепления. По ее словам, когда рутина и ежедневные заботы вытесняют романтику, осознанное выделение времени для партнера помогает вернуть утраченную связь.

Общество
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