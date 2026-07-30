В США мужчина пожертвовал собой ради спасения беременной невесты В США мужчина позволил напасть на себя акуле ради спасения беременной невесты

В США мужчина позволил акуле напасть на себя, чтобы защитить беременную невесту, сообщает TODAY.com. По словам пострадавшего, акула длиной около 1,2 метра в длину прокусила ему левую ступню.

Джекори Хэй и его возлюбленная отправились на пляж во Флориде. Зайдя в воду по пояс, мужчина почувствовал, что в его ногу вцепилось что-то острое. Когда он понял, что это акула, то стоял на месте не двигаясь, пока его невеста не оказалась на берегу в безопасности. Когда 22-летний Хэй вылез на сушу, он понял, что травмы серьезные: по его словам, крови было «очень много».

Береговая служба спасения оказала ему первую помощь, а после его доставили в больницу. Врачи диагностировали повреждение сухожилий и связок левой стопы и лодыжки и провели операцию. Восстановление может занять около трех месяцев.

Ранее сообщалось, что пляж Рокуэй-Бич в Нью-Йорке могут временно закрыть для посетителей из-за появления акул вблизи побережья. В четверг, 2 июля, было зафиксировано несколько случаев появления акул в водах рядом с крупнейшим городским пляжем Нью-Йорка. Как отмечается, из-за этого может возникнуть необходимость периодически закрывать Рокуэй-Бич для отдыхающих.