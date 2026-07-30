Военэксперт объяснил значение загадочных сигналов на «Радио Судного дня»

Сообщения «Дояропух», «Гиджак» и «Монархист», которые передала УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», являются проверкой, заявил NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, сигналы связаны с элементом ядерного дежурства.

Когда радиостанция «Судного дня» передает кодовые слова, это является проверкой. У нас есть система «Периметр» — это автоматизированный ответ на ядерную агрессию. В случае выхода из строя государственных и военных пунктов управления, она должна взять на себя управление ядерными силами страны. Если говорить грубо, то она запрашивает все дежурные силы и средства, в том числе оперативного дежурного Генерального штаба и представителя президента России. Если они не отвечают — она отвечает сама. Вот это и есть проверка связи с теми конечными устройствами, которые должны будут принять на себя решение, — сказал Матвийчук.

Ранее слушатели радиостанции «Судного дня» зафиксировали восемь сообщений спустя три дня молчания. Станция передала различные слова, начиная с «дояропух» и заканчивая «разноязычье».